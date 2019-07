Bomba d'acqua. Tombini saltati, alberi caduti sulle strade e allagamenti: è il caos

Bomba d’acqua su Ancona ed è il caos in tutta la provincia dove ci sono tombini saltati, alberi caduti con auto danneggiate, insegne rotte, locali allagati, incidenti stradali e auto in panne. La centrale operativa dei vigili del fuoco è assediata di chiamate da tutta la provincia.

Ad Ancona sono saltati diversi tombini al Piano. Le strade del centro sono allagate, con le vie in pendenza, ad esempio via Podesti, diventate degli scivoli acquatici naturali. In corso Stamira una macchina è bloccata dopo che un tombino è saltato mentre il mezzo si trovava sopra. Allagato il centro Commerciale Grotte Center. A Vallemiano il sottopasso già allagato è chiuso.

Danni ingenti anche in provincia. A Jesi, zona Ponte Pio, vicino la Trevalli un grosso albero è caduto in strada e ha bloccato il traffico. Zona Giardini Jesi tutto bloccato, alberi in strada non si passa. La superstrada 76 da Jesi est fino a Castelbellino ,direzione Roma, si viaggia a velocità ridottissima con alberi e detriti sulla strada.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO