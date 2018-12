Ragazzi fuori dal coma, medici ottimisti: «Non si prospettano danni cerebrali»

Le buone notizie ne portano altre. Per alcuni dei 5 ragazzi che si sono risvegliati dal coma dopo la tragedia di Corinaldo i medici si sono già espressi in modo chiaro: non avranno conseguenze cerebrali legate all’asfissia. In totale i giovani ricoverati nei reparti di rianimazione sono in 6 (tutti ancora in prognosi riservata), ma uno è ancora sotto respirazione assistita. Tre si trovano nella Divisione di Rianimazione, altrettanti in Clinica: «In genere quando c’è un’asfissia ci possono essere conseguenze cerebrali, due dei pazienti ricoverati da noi non hanno riportato danni- ha spiegato il dottor Alì Hamdan, dirigente della Divisione di Anestesia e Rianimazione - eseguono quello che viene loro chiesto e oggi hanno anche mangiato, sono collaborativi e quindi in procinto di essere trasferiti entro domani in un reparto meno intensivo. Il terzo, arrivato in condizioni più gravi, è migliorato con il tempo e stamattina abbiamo svegliato anche lui. Adesso è un po' confuso, ma esattamente come lo erano gli altri che hanno ripreso conoscenza e per lui c’è da aspettare un po'». In Clinica di Rianimazione «ci sono due pazienti in previsione di dimissione verso reparti di minore intensità assistenziale- ha spiegato il dirigente Abele Donati- mentre un terzo resta sotto ventilazione assistita, intubato e in coma farmacologico, ovviamente è quello che ci preoccupa di più». Trapela comunque un cauto ottimismo: «Non è qualcosa di inaspettato o che segnala una particolare gravità successiva al ricovero, il suo protocollo sta procedendo abbastanza bene e possiamo in qualche modo essere fiduciosi anche se c’è da attendere».

Una 15enne era già uscita dal coma lunedì scorso e ha già lasciato la rianimazione. Ancora nessuna novità invece per l’autopsia sulle sei vittime della Lanterna Azzurra: «Non sappiamo ancora nulla» ha spiegato nel tardo pomeriggio il direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti, Michele Caporossi, confermando quanto già indicato nel bollettino medico mattutino.