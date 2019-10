Bollettini lampade votive errati, chi li ha ricevuti non dovrà pagarli

JESI - A causa di un problema informatico della ditta che emette i bollettini per il pagamento annuale delle lampade votive, a 313 dei 7.600 intestatari complessivi, è giunta una bolletta doppia rispetto a quella dovuta, vale a dire 48,26 euro invece di 24,13 euro.

Coinvolti sono gli intestatari di quelle lampade votive poste tra due loculi: anziché metterne una a loculo, c’è infatti chi sceglie di posizionarne una al centro, specie se i defunti sono proprio congiunti. In questo caso l’importo viene frazionato per ciascuno dei due loculi. Ma, per una errata lettura informatica, nei bollettini inviati l’importo è stato considerato per intero tanto per l’uno quanto per l’altro defunto, raddoppiando di fatto la somma da versare.

Il personale dei servizi cimiteriali, nello scusarsi con i cittadini interessati per questo spiacevole errore non dipendente dalla propria volontà, si è subito attivato per risolvere la questione. È stato così disposto che ai 313 cittadini interessati sarà inviato un nuovo bollettino con l’importo corretto. Chi avesse già pagato è invitato a prendere contatti con i Servizi Cimiteriali all’Ufficio Anagrafe di Via Mura Occidentali 8 (tel. 0731 538244) per accordarsi sulla restituzione.