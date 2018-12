Bolletta meno cara, la tariffa scende del 2%

Tariffa idrica unica e approvazione del bilancio di previsione per l'Aato3 di Macerata del quale fa parte anche Osimo e altri 5 comuni a sud nella provincia di Ancona. Per la tariffa unica d'ambito si compie così un altro passo in avanti ed è effettiva essendo entrata in vigore per competenza nell'anno in corso. Ci sono anche buone novità: le tariffe dovrebbero abbassarsi del 2% per Osimo. «Con questa decisione - fanno sapere dall'Aato - si rende uniforme la tariffa dell'acqua per tutti i cittadini togliendo ingiuste agevolazioni e permetterà ai comuni di procedere ad una programmazione unica per tutto il territorio. In particolare la tariffa unica d’ambito verrà applicata in tutta la fascia collinare e marittima dell’ATO 3, con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Rimane esclusa la parte montana nei cui comuni continuerà ad essere applicata la struttura tariffaria attuale». L'assemblea dei sindaci ha approvato il bilancio di previsione. L'Aato3 è in salute non avendo debiti con le banche e potendo disporre di un discreto avanzo.

Tra le note positive va registrato la conferma del ristorno del 3% dei ricavi ad un fondo per gli investimenti nelle zone montane. In 10 anni al territorio interno sono andati 15 milioni di investimenti in infrastrutture, nuovi impianti, rifacimento della rete ed interventi sulle fogne. «È una decisione che ha comportato risultati importanti per gli investimenti dei comuni montani - ha detto il direttore Massimo Principi - che altrimenti non si sarebbero potuti fare. Aggiornamento di reti ed impianti hanno influito positivamente sulla qualità dell'acqua e della distribuzione. Ai sindaci sta molto a cuore la salute dei cittadini». Il presidente Francesco Fiordomo, che è anche sindaco di Recanati, ha così commentato: «A partire dal 2018 saranno applicate le stesse tariffe a più dell’80% delle utenze sul nostro territorio, superando le ingiustificate differenze presenti fino ad oggi. Questo provvedimento è un ulteriore passo avanti verso il gestore unico d’ambito, grazie al quale potranno essere attuate le economie di scala e di scopo necessarie per una riduzione delle tariffe attuali». Obiettivo dell'Aato3 è quello di assicurare interventi che servano ad erogare servizi con livelli di qualità sempre crescenti. Gli investimenti previsti permetteranno un adeguamento delle infrastrutture, soprattutto in termini di riduzione delle perdite idriche.