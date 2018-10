Sembra una palla di fuoco, avvistato un bolide nei cieli anconetani

Ci sono arrivate diverse segnalazioni alla redazione da parte di lettori che ci hanno detto di aver avvistato poco fa una specie di palla di fuoco scendere giù per poi dissolversi nel nulla. E’ stata avvistata in zona Marina di Montemarciano, ma anche da Ancona e in provincia di Macerata. Abbiamo contattato il professor Davide Ballerini dell’Osservatorio Astronomico di Ancona che ci ha spiegato: «Sono dei bolidi, dei corpi celesti che entrano nell’orbita terrestre, passano l’atmosfera fino a ridursi. Di solito hanno una traiettoria quasi orizzontale e quella sorta si fuoco che si vede è la scia della frantumazione del corpo».

Comunque un fenomeno non così raro, anzi abbastanza frequente. L’appuntamento vero invece sarà per il prossimo 17 novembre quando arriverà una notta con un picco di stelle cadenti.