Super meteora illumina il cielo di Ancona, sentito anche un forte boato

Un bolide, cioè un frammento di cometa o asteroide ma con luminosità negativa, è sfrecciato a tutta velocità sopra il capoluogo dorico. Un boato molto forte quello che si è potuto sentire in tutta la città intorno alle 21, quando la scia luminosa ha illuminato Ancona. Un fenomeno quello visto questa sera che non accade così di rado. Infatti ci troviamo proprio in un periodo caratterizzato da un intenso sciame di meteore (Perseidi).