Blog tour nei luoghi di Lorenzo Lotto

Con le visite di Loreto e Ancona si conclude oggi il il blog tour organizzato dalla Regione Marche, con la Fondazione Marche Cultura-Social Media Team Marche, tra gli itinerari “lotteschi”. Un viaggio per riscoprire lo straordinario patrimonio, in una regione che non ha eguali in Italia per quantità e qualità di opere dell’artista. Da martedì quindici blogger che si occupano di cultura e turismo, tra cui tre influencer del settore arte, Silvia Badriotto, Jacopo Veneziani e Federico G. Giannini, sono in giro nella nostra regione per ammirare e documentare le opere che Lorenzo Lotto, artista veneziano nato nel 1480, ha lasciato nelle Marche: ben venticinque.

Dopo aver visitato la mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche inaugurata venerdì scorso a Palazzo Buonaccorsi, a Macerata, che si pone in stretto dialogo con i lavori lotteschi disseminati nei diversi centri e volutamente lasciati nei siti di appartenenza, i blogger hanno fatto tappa nei giorni scorsi a Monte San Giusto, Mogliano, Cingoli, Jesi e Recanati.

Tra gli ambassador presenti, che stanno già postando aggiornamenti sui social con news, foto, video e dirette caratterizzate dall’hasthag ufficiale #LottoNelleMarche, ci sono Maria Alessandra Pallotta, Paolo Merlini, Alessandra Cortese, Elisa Tomassini, Erica Lauteri, Silvia Tinti, Valeria Virginia Dos Santos Monti e Beatrice Giovannini. Per gli utenti dei social sarà possibile seguire e rivedere le dirette Facebook che Marche Tourism sta effettuando sulla propria pagina, mostrando i capolavori del Lotto diffusi nei Comuni marchigian