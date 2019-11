Blitz della polizia nel garage dello sballo, droga party interrotto: quattro denunce

Ci ha pensato la polizia a rovinare il festino sul più bello. Un’irruzione che ha interrotto bruscamente il droga party organizzato da quattro amici all’interno di un garage adibito ad appartamento in via Maestri del Lavoro, con tanto di play station collegata a una tv 48 pollici, un divano, un tavolo, bottiglie di vino e birra e l’immancabile “fumo”.

Questa la scena che si è presentata ieri sera agli occhi degli agenti delle Volanti che, impegnati in un ampio servizio di controllo del territorio predisposto dal questore Claudio Cracovia, con l’impiego di una decina di agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria/Marche e delle Unità Cinofile, hanno compiuto il blitz nel garage dello sballo.

Dentro hanno trovato quattro ragazzi anconetani, tra i 19 e i 21 anni che, alla vista della polizia, hanno tentato di nascondere “il fumo” gettandolo in terra. Ciascuno è stato trovato in possesso di una dose di hashish: per questo sono stati denunciati alla prefettura.