Il Black Friday è sempre più vicino: arrivano anche gli sconti nei parcheggi

Il Black Friday si sta imponendo, sempre di più, nel commercio tradizionale come giornata di forti sconti negli esercizi commerciali. Sconti volti a richiamare un numero sempre maggiore di clienti nel punto vendita e creare “traffico” commerciale nel negozio. M&P intende favorire ed agevolare la frequentazione dei negozi nella città di Ancona, proponendo anch’essa degli sconti per il giorno 23 Novembre. Ciò facendo contribuirà a ridurre il gap “logistico” senza dubbio esistente tra i grandi centri commerciali nelle periferie della nostra città ed i negozi e/o laboratori artigianali localizzati nel capoluogo dorico sostenendo il centro commerciale naturale ed all’aperto che grazie alla iniziativa di sconto potrebbe senza dubbio ridurre il proprio svantaggio logistico.

L’iniziativa è così strutturata per la giornata di venerdì 23 Novembre 2018. Parcheggio Traiano: l’automobilista che al momento del pagamento IN CASSA MANUALE esibirà uno scontrino fiscale per un acquisto effettuato nel giorno 23 Novembre, del valore di almeno 10 euro, otterrà uno sconto sul prezzo da pagare per il parcheggio pari al 30%. Promozione valida dalle ore 8.00 alle ore 21.00, solo in Cassa manuale.

Stalli Blu: a tutti coloro che nella giornata del 23 Novembre 2018 pagheranno la sosta su strada utilizzando l’App MyCicero verrà applicato uno sconto del 30% sulla tariffa in vigore nella zona di sosta utilizzata. “Ringrazio M&P per questa iniziativa – afferma l'assessore alla viabilità e parcheggi Stefano Foresi – che rientra nell'ottica dell'Amministrazione che vuole sostenere le attività commerciali situate in città agevolandone anche l'afflusso del pubblico e la relativa sosta”.