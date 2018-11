Black Friday, sconti folli anche per chi vuole volare: biglietti in offerta su Ryanair

Il Black Friday prende il volo. E' iniziato il conto alla rovescia al “Black Friday”, il giorno degli acquisti folli. Si tratta di una tradizione americana, ormai importata anche in Italia, che cade il venerdì dopo il giorno del Ringraziamento. Quest'anno sarà il 23 novembre. L'origine esatta del Black Friday rimane incerta: secondo alcuni, infatti, sarebbe stato inventato dall’intuizione di alcuni negozianti desiderosi di incrementare le vendite e di trasformare i loro registri contabili in una lunga lista nera (“black” appunto) con cui vengono indicati i guadagni.

"Lo scorso anno Ryanair ha lanciato una spettacolare settimana di offerte per il Black Friday e quest'anno vogliamo fare le cose ancora più in grande", ha assicurato la società svedese. "Le offerte di per il Black Friday 2018 inizieranno a mezzanotte di giovedì 22 novembre e dureranno per 24 ore", ha chiarito Ryanair.