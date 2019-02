Bivacco a fuoco, incendio sotto al ponte: sul posto i pompieri

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via Paolucci sotto il ponte dell'Asse Attrezzato Nord Sud per un incendio. Per cause in fase di ricostruzione è andato a fuoco il materiale ammassato e usato come ricovero di senzatetto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e successivamente hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Non si segnalano persone coinvolte.