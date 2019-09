Bivacchi all'ex stazione marittima, 5 persone denunciate dalla polizia

Blitz presso l’area portuale, verso le 2 di questa notte, all'ex stazione marittima di Ancona, dove gli agenti hanno scovato 5 persone che, muniti di materassini ed oggettistica, varia, da campeggio, avevano invaso la struttura.

I cinque, di cui tre italiani e due stranieri, tutti di età tra 37 ed i 56 anni e già conosciuti dalle forze dell'ordine, sono stati accompagnati in Questura dove sono stati identificati e denunciati per invasione di edifici pubblici e sottoposti alla misura di prevenzione dell’allontanamento dal Comune di Ancona con foglio di via obbligatorio.