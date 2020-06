Una biscia in mezzo all'erba, paura nel condominio: arrivano i pompieri

Oggi, verso le 13,10 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi in via Castelfidardo per catturare di un rettile. La squadra è arrivata con un'autobotte e ha catturato una biscia, trovata nel giardino di un condominio, per poi rilasciarla nella campagna adiacente all'abitazione. Per fortuna solo tanta paura perché nessuno è stato morso dal rettile.

