Birrifici +50% in due anni, Coldiretti: «3 boccali su 10 nascono in provincia»

Quasi tre birre su 10 arrivano dalla provincia di Pesaro Urbino che ospita una trentina di microbirrifici. I quali producono un centinaio di etichette per tutti i gusti. Un settore che, negli ultimi due anni, è aumentato per consumi e per attrattiva da parte degli imprenditori. In tutta la regione ci sono circa 80 birrifici, circa il 50% in più rispetto a due anni fa. In questo contesto, una realtà che può dire a pieno titolo la sua è Apecchio che, proprio sabato 5 ottobre, ospiterà un importante convegno dedicato al settore. La giornata, dal titolo "Incontro sul luppolo nella Città della Birra: connessioni virtuose tra birra artigianale e territorio", si terrà a Palazzo Ubaldini alle 18, nell'ambito della tre giorni della Mostra Mercato del Tartufo, dei prodotti del bosco e dell'alogastronomia. Il convegno ospiterà, tra gli altri, Domenico Bosco, responsabile vitivinicolo della Coldiretti nazionale.

Bosco si occuperà di promozione e tutela della birra artigianale da filiera agricola italiana. Proprio nei mesi scorsi il tema è stato toccato anche in Regione dove si sta lavorando a un legge definire i confini tra birra artigianale e birra agricola. Quest'ultima, in particolare, deve essere prodotta con una prevalenza di materie prime prodotto in azienda o acquistate da altre aziende agricole. Intanto i dati parlano di forte aumento dei consumi. Secondo una rielaborazione di Coldiretti Pesaro Urbino su dati Istat la birra entra nei gusti del 51,2% dei marchigiani (erano il 49% solo un anno fa) mentre meno del 12% dei marchigiani la considera una bevanda prettamente estiva.