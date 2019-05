Il bimbo ha fretta di nascere, la mamma lo dà alla luce in casa

Aveva fretta di nascere e non ha aspettato nemmeno l’arrivo all’ospedale. Parto col brivido ma a lieto fine per un’anconetana di 37 anni, che ieri pomeriggio ha dato alla luce un maschietto nel suo appartamento di via Tronto, a Torrette, senza dare nemmeno il tempo al 118 e alla Croce Rossa di raggiungerla e portarla al Salesi. Ad assisterla nel parto-lampo, fortunatamente, c’era un’amica che di professione fa l’ostetrica.

Alle prime contrazioni il bimbo, secondogenito, è subito venuto al mondo. Un travaglio repentino. La donna, nonostante le difficoltà e l’apprensione, è stata bravissima e quando è arrivato il medico del 118 stringeva già il neonato a sé. La mamma e il bimbo poi sono stati accompagnati al Salesi per tutti gli accertamenti ma stanno benissimo.