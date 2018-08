Ticket per i soccorritori al Passetto, la Croce Gialla chiarisce la situazione

«Con la presente, in seguito all’evento accaduto in data 11 agosto 2018 agli ascensori del Passetto, la Croce Gialla di Ancona sottolinea l’equivoco e la male interpretazione tra il centralino della Conerobus e l’equipaggio della Croce Gialla Ancona che nella concitazione del momento non essendosi qualificato all operatore di Conero bus l equipaggio ha ricevuto l'invito a fare il biglietto per scendere nonostante non c'è ne fosse stato bisogno». Così il presidente della Croce Gialla Alberto Caporalini, che chiarisce definitivamente il caso del biglietto all'ascensore del Passetto.