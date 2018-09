Due biglietti omaggio per vedere il film al cinema, come fare per averli

Martedì 18 Settembre arriva "Tutti in Piedi", la tanto attesa commedia diretta da Franck Dubosc. Tutti in piedi (Tout le monde debout nella versione originale) sarà al cinema anche anche al Movieland Goldoni Ancona, che lancia l'iniziativa: alle prime 25 persone il cinema del centro dorico regalerà 2 ingressi omaggio per la visione del film francese, in anteprima nazionale alle 20,30. Cosa fare? aAdare quanto prima alle casse del Movieland Goldoni di via Montebello e lasciare il proprio nominativo, sperando di essere tra i primi.

La trama del film. Jocelyn è un uomo d'affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L'equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull'esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle. Cast: Franck Dubosc (Jocelyn), Alexandra Lamy (Florence), Elsa Zylberstein (Marie), Gérard Darmon (Max) e Caroline Anglade (Julie).