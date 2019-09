Non sopporta i lavori nel suo palazzo, scarica di biglie di acciaio contro furgone della ditta

Non era favorevole ai lavori che si stavano effettuando all’interno del palazzo condominiale e così ha pensato bene di scaricare delle biglie di acciaio contro il furgone della ditta incaricata di effettuare i lavori. E’ quanto ricostruito dalla polizia di Ancona che ieri, intorno alle 18, è intervenuta in zona Palombella per la chiamata di un operaio che denunciava il ritrovamento del finestrino del suo furgone in frantumi e la carrozzeria danneggiata da biglie di acciaio, piene, trovate sia in terra che dentro il mezzo. Considerando il fatto che i lavoratori avevano già avuto problemi con un inquilino e che il furgone danneggiato era proprio a tiro della finestra di quest’ultimo, gli agenti delle Volanti sono subito andati a casa del sospetto.

Dentro casa infatti gli agenti hanno trovato una fionda e delle biglie in acciaio. Tutto sequestrato. Sotto chiave anche un martello trovato nel bagagliaio dell’auto. L’uomo, un impiegato anconetano di 62 anni, è stato denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere