Perde il controllo della bici e finisce a terra, ciclista in ospedale: è grave

Cade dalla bicicletta ed finisce all’ospedale in gravi condizioni. Si tratta di un 53enne che, stamattina, stava pedalando lungo la strada provinciale della Barchetta, nei pressi di Mazzangrugno a Monsano. Non è ancora chiaro che cosa sia successo, forse un malore perché, da una prima ricostruzione, l’uomo non avrebbe avuto incidenti o comunque non sarebbe stato toccato da altri mezzi.

Fatto sta che il 53enne è finito a terra ed è stato soccorso dall’eliambulanza, che lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Torrette di Ancona. I medici hanno subito riscontrato un trauma toracico ma, per fortuna, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.