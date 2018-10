Lavori nella biblioteca comunale, come cambiano gli orari

Si informa l'utenza che nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 ottobre prossimi la Sala di Lettura della Biblioteca Benincasa rimarrà chiusa al pubblico per lavori di manutenzione. In questi due giorni rimarrà disponibile ad orario invariato la Sala Studio per questi due servizi: studio con libri propri e consultazione dei quotidiani del giorno.

Resteranno attivi i servizi di Prestito interbibliotecario, Biblioteca dei Ragazzi, Biblionastroteca ed Emeroteca storica. L'accesso sarà esclusivamente da Via L. Bernabei 32. Le iniziative culturali e di animazione organizzate dalla Biblioteca Comunale e dalla Biblioteca Ragazzi per questi due giorni rimangono confermate.