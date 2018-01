Tutti i numeri del Bianco Natale, Mancinelli: «Una scommessa vinta»

Natale è alle spalle e il Comune fa il bilancio degli eventi che hanno animato le festività nell'ambito dei Bianco Natale. I conti di Palazzo del Popolo parlano di 20mila persone che hanno partecipato all’accensione dell’albero (con relative 100mila visualizzazioni del videoe 1000 condivisioni sui social). 14.000 sono stati gli utenti che hanno usufruito dei trenini per spostarsi nei vari luoghi allestiti a festa con 500 presenze giornaliere in media (nei giorni festivi) nei parcheggi Traiano, Archi e Cialdini. 12.000 sono stati i visitatori del Presepe Vivente di Pietralacroce e dell’Anfiteatro Romano. A Babbo Natale, nella casetta di piazza Roma, sono arrivate 560 letterine.

Gli allestimenti

Per quanto riguarda gli allestimenti, sono state utilizzate 27.000 luci a led per l’albero di piazza Roma, 23.000 metri di luminarie in città, 2 chilometri di tappeto rosso oltre ai 240 metri quadrati della pista di pattinaggio e i 32 metri di ruota panoramica con le sue 21 gondole per 127 persone e 15.000 punti luce.

Gli eventi

Eventi e animazioni sono stati caratterizzati da 64 spettacoli tra kermesse sotto l’albero e in giro per la città. 34 sono stati i cori compresi quelli sotto l’abete di piazza Roma (900 bambini hanno cantato sotto l’installazione), nelle piazze e nelle chiese. 5 concerti di Christmas Jazz, 3 concerti Gospel, 145 artisti e una mostra ad hoc al mercato delle erbe. «Il risultato premia la scommessa fatta sul Natale – dichiara il sindaco Valeria Mancinelli - come momento di grande coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, ma anche come possibile attrattore di presenze da un contesto territoriale più ampio. E questo procura benefici notevoli alle attività commerciali e non, in un momento cruciale dell’anno. I risultati premiano anche lo sforzo organizzativo e strategico del Comune e dei tanti soggetti coinvolti: dagli sponsor ai partner, dalle scuole alle tante associazioni di cittadini che sono diventate, in vari momenti, protagoniste esse stesse del Natale, contribuendo, grazie al loro impegno, a dare spessore a questo grande cartellone di 44 giorni di eventi».