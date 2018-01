Benemerenze cittadine, ecco i tempi e i modi per presentare le candidature

Il Comune di Falconara ricorda la scadenza per presentare le candidature relative alle pubbliche benemerenze della città. Il tempo limite, come ogni anno, è venerdì 19 Gennaio 2018. Chiunque può proporre uno o più nominativi della persona, dell’ente o dell’associazione che ritenga degno di nota, che in passato si è contraddistinto per un particolare merito.

Come si presenta una candidatura

Ogni proposta di candidatura deve essere accompagnata da una breve biografia del soggetto e da una dettagliata relazione contenente le motivazioni per le quali il Consiglio Comunale dovrebbe attribuirgli questo riconoscimento. Durante un’apposita cerimonia verrà consegnata la pergamena di “Attestato di Cittadino Benemerito”, nella quale verranno indicati nome e cognome del cittadino, ma saranno riportate anche le motivazioni alla base dell’attribuzione e la data di concessione. Nel caso in cui, invece, la civica benemerenza venga assegnata ad una istituzione o una associazione (e quindi non ad una persona fisica), la pergamena sarà intitolata ad una figura all’interno della stessa associazione, specificandone la qualifica oltre alla motivazione della concessione. Le devono riguardare un campo specifico in cui si è distinto il candidato, oppure possono riferirsi ad atti o episodi di coraggio, solidarietà o senso civico particolarmente rilevanti, nonché promozione di iniziative utili al territorio, che abbiano quindi contribuito fattivamente allo sviluppo della Città ed alla partecipazione attiva dei cittadini.

La valutazione delle proposte

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, una Commissione Consiliare competente in materia procederà alla valutazione delle domande, che trasmetterà gli atti istruttori di concessione delle Civiche Benemerenze, con parere conclusivo, al Consiglio Comunale. La scadenza ufficiale è fissata per le ore 14 di venerdì 19 gennaio, termine entro il quale le candidature devono obbligatoriamente essere presentate, debitamente compilate, all’Ufficio Protocollo del Castello di Falconara Alta (Piazza Carducci, 4) in busta chiusa recante la dicitura “Proposta di civica benemerenza – Anno 2018”, oppure via PEC all’indirizzo comune.falconara.protocollo@emarche.it.