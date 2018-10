Il nuovo Comandante dei Carabinieri in visita alla Lega del Filo d'Oro

Nella giornata di ieri il Maggiore Luigi Ciccarelli, nuovo Comandante dei Carabinieri di Osimo, è andato in visita al Centro Nazionale della Lega del Filo d’Oro per conoscere l’Associazione e visitare la nuova sede di Via Linguetta.

Ad accoglierlo il Presidente Rossano Bartoli che ha guidato il Comandante all’interno della struttura incontrando ospiti e personale e mostrando le attività in corso nei vari ambienti concepiti per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie. Il Magg. Ciccarelli ha espresso apprezzamento per quanto realizzato e per il complesso lavoro che l’Associazione svolge ogni giorno al fianco di tanti bambini, giovani e adulti con gravissime disabilità. Rossano Bartoli si è detto onorato per la gradita visita e per la vicinanza dimostrata dal Comandante a pochi giorni dal suo insediamento, augurandogli un buon lavoro e un futuro di collaborazione in continuità con quanti l’hanno preceduto.