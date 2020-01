Giornata del Ringraziamento a Fabriano con benedizione dei trattori

Dopo anni di presenza di viale Aurelio Zonghi, Coldiretti apre al civico 175 di via Dante Alighieri con spazi maggiori e più funzionali per i servizi aperti al pubblico: dal Caf per le consulenze fiscali al Centro di Assistenza Agricola per gli adempimenti amministrativi fino al patronato Epaca per i trattamenti pensionistici. La cerimonia di inaugurazione è stata organizzata in occasione della Giornata del Ringraziamento, iniziativa che trae origine dalle tradizioni religiose del nostro popolo, quando si rendeva grazie al Signore per i frutti avuti a chiusura dell'annata agraria e si invocava benevolenza per quella a venire.

La Giornata, alla quale prenderanno parte anche autorità civili e religiose della città, inizierà alle 10 con la Santa Messa celebrata nella chiesa della Beata Maria Vergine della Misericordia. Contadini e allevatori renderanno grazie a Dio portando all’altare i doni della terra. Al termine della funzione saranno benedetti i trattori in mostra di fronte alla chiesa. Subito dopo l'inaugurazione ufficiale dei nuovi uffici fabrianesi della Coldiretti.