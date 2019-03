I professionisti della bellezza si aggiornano, full immersion per conoscere le ultime tendenze

Una full immersion di un giorno per conoscere le ultime tendenze in fatto di acconciature, trucco, profumi. Confartigianato ha organizzato per acconciatori ed estetiste delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino una giornata di visita al Cosmoprof Worldwide di Bologna, la vetrina mondiale dell'estetica, dell'acconciatura e del beauty. Una occasione di formazione importante per avere spunti interessanti, vedere le novità presentate dalle aziende e confrontarsi con le imprese su tecniche e servizi innovativi.

Nel nostro Paese sono 44.171 imprese attive nel settore dell’estetica, il 74,5% delle quali sono artigiane. Di queste, 35.459 sono istituti di bellezza, 1.650 attività di manicure e pedicure, 3.765 sono centri benessere e 3.297 attività di tatuaggio e piercing. Imprenditori costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze dei clienti e rimanere al passo con le tendenze moda.