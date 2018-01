Befane, personaggi dei cartoni e spazzacamino: tutto pronto in città per l'Epifania

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte con le toppe alla sottana: Viva, viva la Befana!” recita la famosa filastrocca. Ma in piazza Mazzini a Falconara si fermerà anche sabato pomeriggio dalle 16 per donare calze piene di dolciumi ai bambini.

“Per l’Epifania abbiamo programmato un evento in piazza Mazzini che animerà il centro di Falconara con la Befana, lo Spazzacamino e tanti omaggi per tutti i bambini – annuncia la vicesindaco Stefania Signorini - Oltre all’ospite speciale dai cartoni animati, il protagonista di una serie animata seguitissima, ci sarà anche una sorpresa tutta in chiave falconarese con due ‘fantastiche’ Befane ospiti dell’iniziativa”. Nei pressi della Casetta di Babbo Natale, sul lato nord di piazza Mazzini, la nonnina più amata da grandi e piccini, assieme allo Spazzacamino, distribuiranno gratuitamente centinaia di calzette piene di dolciumi per i bambini.

All’evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie non mancherà la musica, dalle canzoncine alle sigle dei cartoni animati più famosi e amati. Inoltre ci sarà una sorpresa: un ospite speciale arriverà in città dal cartoon più in voga del momento. E quando sarà “il momento dell’eroe” sarà a disposizione per scattare foto e firmare autografi tra una corsa a super-velocità e un super-balzo. L’evento prevede anche una parentesi comica tutta in salsa cittadina con performance simpatiche e divertenti anche per i meno giovani.