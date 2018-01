Dolci, giochi e regali per i più piccoli: successo per la tradizionale festa della Befana Artigiana

Una calza piena di dolci e regali. La Befana Artigiana ha conquistato con la sua allegria i numerosissimi bambini accorsi al Centro Direzionale della Confartigianato di Ancona per accoglierla e fare festa insieme alle proprie famiglie. Più di 1.000 le calze consegnate. Una giornata dedicata al gioco, alla creatività, alla riscoperta dei mestieri artigiani.

La manifestazione è stata aperta dal saluto del Segretario della Confartigianato Giorgio Cataldi, della Vicepresidente Katia Sdrubolini e del Vicesindaco di Ancona Pierpaolo Sediari. Presenti il Vicesegretario di Confartigianato Marco Pierpaoli, il presidente della Confartigianato comunale di Ancona Paolo Longhi, gli on. Piergiorgio Carrescia, Emanuele Lodolini, Donatella Agostinelli, i consiglieri regionali Enzo Giancarli, Sandro Zaffiri, il consigliere comunale di Ancona Andrea Quattrini.

La Befana Artigiana è tradizionalmente il primo evento nel calendario della Confartigianato, una manifestazione itinerante che quest’anno, per la sua 34° edizione, è ritornata ad Ancona, la città in cui “è nata”. L’iniziativa è sempre molto amata dai bambini e dalle famiglie, ed è particolarmente cara alla Confartigianato perché vuole essere una occasione, oltre che di divertimento, anche di apprendimento per i più piccoli e di scoperta dei mestieri artigiani, oltre che del valore del saper fare. Hanno riscosso molto interesse i laboratori attrezzati all’interno della sede Confartigianato, dove i maestri artigiani hanno guidato i bambini nella realizzazione di piccoli oggetti e di giocattoli. In tanti hanno inoltre partecipato al laboratorio di costruzioni di Dadi e Mattoncini e hanno imparato a creare soffici e colorati pon pon sotto la guida del team di Hakuna Matata.

Grande il divertimento poi con le marionette del Teatrino Pellidò che hanno strappato sorrisi e suscitato stupore nel pubblico dei più piccoli. Tante le animazioni e gli spettacoli che hanno reso la Befana Artigiana per tutti una esperienza magica e indimenticabile.