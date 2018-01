Epifania, la Befana artigiana arriva con il suo carico di doni

La Befana è pronta ad arrivare ad Ancona con il suo carico di dolci, regali e tanta allegria. Domani (s abato 6 gennaio) al Centro Direzionale della Confartigianato in via Fioretti 2/a si festeggia la 34° edizione della Befana Artigiana, un tradizionale appuntamento che si rinnova, anno dopo anno, amatissimo dai più piccoli a cui la festa è dedicata.

La Befana Artigiana di Confartigianato è una festa molto attesa perché coinvolge tante famiglie, una manifestazione itinerante che quest’anno torna ad Ancona dove è ‘nata’ ben 34 anni fa. Ci saranno animazioni, spettacoli e tanto divertimento per tutta la durata dell’evento, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a cui parteciperanno bambini e famiglie dalla provincia di Ancona e da quella di Pesaro e Urbino. Alle 11,45 il saluto delle autorità, alla presenza di Graziano Sabbatini e Giorgio Cataldi Presidente e Segretario della Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino. Momento clou della festa, la consegna della calza regalo da parte della Befana ai figli degli artigiani, contenente sorprese speciali.

La Befana della Confartigianato non porterà solo doni ma anche divertimento per tutti i bambini, che per un giorno saranno protagonisti con la loro carica di creatività e fantasia. All’interno dei locali della Confartigianato saranno infatti allestiti dei laboratori dove potranno ammirare esperti artigiani all’opera, e creare sotto la loro guida piccoli manufatti e giocattoli, apprendendo tecniche e strumenti. Ci saranno anche il laboratorio di costruzioni di Dadi e Mattoncini e quello dedicato ai pon pon di Hakuna Matata.

Ad animare la festa inoltre gli spettacoli di marionette del Teatrino Pellidò. Imparare giocando: la Befana della Confartigianato è un momento non solo di aggregazione ma anche didattico, per stimolare nei bambini curiosità, manualità e creatività.