La band marchigiana torna con "Beautiful monsters", per il video migliaia di visite su Spotify

Dopo la pubblicazione del nuovo singolo avvenuta l'8 marzo scorso, la band marchigiana dei Levy torna con il videoclip di questo nuovo lavoro che ha raggiunto i 3.000 ascolti su Spotify. Nel mese di Marzo, Beautiful Monster è stata inserita all'interno della 'release radar' di Spotify e altre playlist di curatori internazionali con migliaia di followers. Il video, ispirato totalmente al testo della canzone, vede il trio marchigiano indossare per buona parte del tempo 3 maschere teatrali bianche, inespressive.

«Abbiamo voluto indossare fisicamente delle maschere, per sentirci ed essere visti per una volta come gli outsider e i diseredati di cui non parla la canzone, quei Beautiful monsters di cui non importa a nessuno. Infatti sotto le maschere mentre suonavamo potevamo ridere fare smorfie, addirittura piangere, ma fuori nessuno l'avrebbe mai scoperto - spiega il frontman Matteo Pagnoni - È questo quel che succede quando vediamo qualcuno, ma siamo proiettati su noi stessi, tutte le facce sembrano uguali e niente riaffiora ai ricordi. Un espediente intelligente per collegarsi al testo della canzone, un impatto netto, per dare alla musica un valore aggiunto, il messaggio appunto, che ognuno di noi non è il centro dell'universo, in un tempo invece che ha il culto della persona come Ego non inserito all'interno di un contesto comunitario. Potevamo scegliere maschere da mostro, ma all'ultimo secondo abbiamo scelto quelle maschere bianche, inespressive, inquietanti, per sottolineare quanto l'indifferenza può ferire e rendere ciechi».

Le date del tour

I Levy in Tour Nuove date si aggiungono a quelle già pubblicate nelle settimane precedenti. June 22 - Biccari (Unida - ITALY)June 26 - Sheffield (West Street Live - UK) June 27 - Derby (The sitwell tavern - UK) June 28 - Addlestone (The Cave At The Holly Tree - UK) June 29 - Northwich (The Salty Dog - UK) June 30 - Warrington (The Old Town House - UK) July 1 - Northampton (King Billy rock bar - UK) July 2 - London (The Bird nest - UK).