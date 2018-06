Blitz sotto l'Asse, bazar della droga dentro un rifugio in legno: arrestato un pusher

Aveva allestito un vero e proprio bazar della droga all'interno di un rifugio di legno sotto l'Asse Nord-Sud. Ieri vi avevano raccontato di come avesse cercato di fingere un malore per evitare l'arresto. Le indagini della Squadra Volante di Ancona guidati dal Vice Questore Cinzia Nicolini, ha permesso di scoprire come il pusher, un 35enne togolese, fosse riuscito ad organizzare il florente giro di spaccio, con molti clienti che quotidianamente gli facevano "visita" per acquistare lo stupefacente.

Nel corso del blitz gli agenti hanno trovato e sequestrato eroina, hashish, cocaina e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Il pusher è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.