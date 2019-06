Esce in giardino e si spara all'addome, la badante sotto choc dà l'allarme

Esce nel giardino del suo appartamento di via Panoramica a Barcaglione e si spara un colpo d'arma da fuoco all'addome. L'uomo, un 75enne anconetano, si trovava in casa insieme alla badante che dopo essersi accorta di quanto accaduto ha subito chiamato il 118. Da Torrette si è subito alzata l'eliambulanza con i medici che lo hanno poi trasportato in gravissime condizioni al nosocomio di Ancona.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO