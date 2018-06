Barca in avaria al largo della baia, paura per i due bambini a bordo

Chiamata d’emergenza domenica mattina al largo di Portonovo. L’SOS è arrivato a ora di pranzo da un’imbarcazione in avaria con a bordo un’intera famiglia. Il guasto al motore ha richiesto l’intervento della Guardia Costiera che con l’imbarcazione attrezzata ha raggiunto lo yacht in difficoltà per poi trasbordare la donna e i due bambini piccoli. Il mezzo è stato invece rimorchiato invece dai militari.