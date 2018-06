Controllo della Municipale nella baraccopoli dello stupro, scatta la denuncia

Blitz nella baraccopoli di Vallemiano. Lo hanno effettuato proprio oggi gli agenti della Polizia Municipale di Ancona, guidati dalla comandante Eliana Rovaldi. I vigili dorici, tra cui anche gli agenti della sezione Giudiziaria, hanno effettuato un controllo inoltrandosi nell’area verde, all’incrocio tra via Fano e via Paolucci, arrivando proprio sotto l’asse Nord-sud. Lì dove sabato scorso i carabinieri avevano fermato un uomo con l’accusa di aver tentato una violenza sessuale a danno di una donna in pieno giorno.

Fatto sta che la Municipale dorica, su segnalazione di un residente, è arrivata e ha controllato un uomo: un ghanese richiedente asilo politico in attesa della conclusione dell’iter. Motivo per cui, dopo essere stato identificato, la procedura è stata inoltrata all’Ufficio Immigrazione della Questura dorica. Ma solo averlo denunciato per occupazione abusiva di terreno.