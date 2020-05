Cane azzanna il braccio di un'anziana: le era piombato in giardino all'improvviso

Sabato 2 marzo, in via Giuseppe di Vittorio, zona Baraccola, una donna di 84 anni è stata azzannata da un cane, mai visto prima in zona, mentre si trovava nel suo giardino di casa per trascorrere qualche ora all'aria aperta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Erano le tre del pomeriggio quando la signora ha visto farsi avanti nella sua proprietà il cane di media taglia. Dapprima ha esitato e, non sapendo bene cosa fare, ha atteso qualche minuto. Pochi istanti ed ecco che l'animale si scaglia contro la malcapitata mordendole un braccio. Allertata la Croce Gialla, subito viene trasportata al Pronto Soccorso di Torrette per essere operata. Ora è fuori pericolo, la ferita è profonda ma non grave. Resta il grande spavento per l'attacco dell'animale che rimane ancora senza un padrone. Infatti, nessuno dei vicini di casa lo ha riconosciuto o ricollegato ad un qualche proprietario.