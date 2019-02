Lite al bar, donna prende un coltello dal bancone a minaccia l’avversario

Momenti di paura ieri pomeriggio all’interno di un bar di via Marche dove una donna ha litigato con un uomo e, dopo aver afferrato un coltello al bancone del locale, ha iniziato a minacciare l’avversario. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia di Senigallia. La donna, poi denunciata, era in preda ai fumi dell’alcol. Continuava a gridare nei confronti dell’uomo e, una volta visti, anche dei poliziotti.

Ala luce di quanto accaduto e tenuto conto del grave stato di alterazione legato all’assunzione di sostanze alcoliche, i poliziotti hanno fatto intervenire il 118. La donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. I poliziotti hanno controllato che la donna non si scagliasse contro i sanitari. È stata sanzionata per lo stato di ubriachezza e denunciata all’autorità giudiziaria per il possesso dell’arma.