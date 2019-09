Servizio Civile in Caritas, aperto il bando: tutte le info utili

È aperto il bando per il Servizio Civile Universale, un’opportunità per tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, in cui mettersi in gioco in prima persona in servizi di grande valore formativo e civile, un’opportunità di grande crescita personale. Il Servizio Civile in Caritas propone un’esperienza di servizio a diretto contatto con persone in difficoltà, con una forte componente di coinvolgimento relazionale. Durante tutto l’anno a tutti i giovani si offre un percorso formativo che si sviluppa a livello locale e regionale. Il Servizio Civile in Caritas permette di conoscere storie, incontrare persone e vivere un anno di forti emozioni e di cambiamento. Il servizio civile comprende un'indennità mensile di 433,80 euro e 25 ore settimanali, oltre alla certificazione delle competenze, un percorso formativo ad hoc, assicurazione ed un attestato finale.

Come fare domanda

Da questo anno la domanda è compilabile unicamente online collegandosi al sito www.serviziocivile.gov.it. Sarà necessario lo SPID (identità digitale). La domanda va consegnata entro e non oltre le 14:00 del 10 ottobre 2019. Per conoscere meglio le attività e le sedi c’è la possibilità di svolgere un tirocinio osservativo.

CONTATTI https://www.facebook.com/ServizioCivileCaritasAnconaOsimo/ Tel: 071201512 Mail: andreatondi@annunziataonlus.it Ti aspettiamo tutti i martedì mattina dalle 11:00 alle 13:00 ed i venerdì mattina alle ore 9:00 alle 11:00 in via Podesti 12 per aiutarti nella compilazione della domanda e per indirizzarti alla scelta del giusto progetto per te.