Bando pubblico senza preavviso, protestano i sindacati

Tante proteste, questa mattina, contro il Comune di Falconara: lo rende noto la Fp Cgil di Ancona che ha raccolto la rabbia degli interessati. Le proteste sono sorte perché il Comune ha bandito un concorso per due istruttori direttivi tecnici specialisti ambientali senza rispettare il preavviso di comunicazione del calendario prove. Il bando, infatti, pubblicato nei giorni scorsi, prevedeva un preavviso di almeno 15 giorni per le comunicazioni relative alle date degli esami. Invece, il 2 dicembre, e cioè ieri, è stato pubblicato il calendario delle prove: oggi, il 3 dicembre, si è svolta la prima prova scritta e domani, 4 dicembre, la seconda scritta mentre il 13 c’è quella orale. Il problema è che, non avendo rispettato i tempi del preavviso, solo in 34 su un totale di oltre 90 ammessi, oggi si sono presentati alla verifica.

«Chi ha telefonato in Comune meravigliandosi e protestando – fa sapere Andrea Raschia, Fp Cgil Ancona - si sarebbe sentito rispondere: "è vero..possiamo rimediare? Se fa in fretta, blocchiamo tutto e aspettiamo il suo arrivo". Quanto accaduto è inaudito: è un episodio grave, non è stata rispettata la legge e così facendo si prendono in giro le persone. Occorre che l’amministrazione intervenga e ponga rimedio a quanto accaduto».