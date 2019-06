Bando periferie, la Lega: «Non basta un po' di intonaco a risolvere i veri problemi»

«Sappiamo bene che non basterà un po’ di intonaco a risolvere problemi radicati tra i quartieri di Archi, Piano e Stazione». Lo sostengono Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e Antonella Andreoli, consiglieri comunali della Lega, a proposito del Bando Periferie.

«Un plauso - scrivono - va a questo Governo che, nonostante si stia già impegnando con molteplici misure a favore di famiglie, lavoratori, imprese italiane e territori, è riuscito a confermare le somme destinate al cosiddetto bando per le periferie. Ci complimentiamo anche con i parlamentari della Lega che sono riusciti a confermare tale progetto. Nella fattispecie anconetana, come Gruppo Lega accogliamo con piacere l'inizio dei lavori progettati, sapendo bene tuttavia che un po’ di intonaco nuovo non basterà per risolvere problemi radicati tra i quartieri di Archi, Piano e Stazione, problemi causati da decenni di ritardo e di scarsa programmazione, che hanno portato tali quartieri ad essere caratterizzati da chiusure di attività, scarsissima percezione di sicurezza, crollo del valore immobiliare, mancata gestione della popolazione straniera, degrado sociale preoccupante. Pertanto - concludono - il nostro Gruppo si impegnerà a chiedere una realizzazione rapida per gli interventi più urgenti ed una più accurata per i progetti più complessi perché queste aree sono state dimenticate e abbandonate da questa Amministrazione».