FaCe the Work, scade il termine per la selezione delle prime 4 borse lavoro

FaCe the Work: il 15 marzo scade il termine per partecipare alla selezione delle prime 4 borse lavoro. FaCe the Work è un progetto di innovazione sociale rivolto ai giovani 16-35 anni del territorio montano della Provincia di Ancona e, per alcuni aspetti, a quelli della Provincia di Macerata. Il progetto nasce dal bando Anci ReStart e prevede una serie di azioni volte a prevenire e contrastare il disagio giovanile, a favorire la permanenza dei giovani sul territorio e a migliorare nel complesso la sua attrattività e la qualità del capitale umano. Fra le linee di azione l’attivazione di borse di lavoro finalizzate a far acquisire competenze specifiche in diversi settori e favorire l’attivazione di energie efficaci all’interno del progetto.

Dal 20 febbraio è disponibile un avviso per la selezione pubblica delle prime 4 borse lavoro per la durata di 6 mesi, con orario di lavoro di 30 ore settimanali. Le 4 borse lavoro offrono la possibilità di accedere a percorsi formativi specifici a contatto con il mondo del lavoro e sono così distinte:

- n. 2 per la realizzazione di un osservatorio sulla condizione giovanile del territorio, in grado di informare sia gli interventi del progetto sia le future politiche di settore

- n. 2 per migliorare l’attrattività del territorio e le capacità organizzative del target di riferimento tramite lo sviluppo di eventi culturali co-gestiti ad alto tasso di innovazione, con previsione di formarecompetenze nel settore culturale e creativo

Agli assegnatari delle borse lavoro verrà, a seguito di selezione, attribuito un trattamento economico pari a € 5.000,00 semestrali (importo inteso al lordo delle imposte e/o trattenute dovute per legge e della quota assicurativa obbligatoria ). La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 marzo 2018 .