Bando Energia Imprese, in arrivo contributi a fondo perduto

Contributi a fondo perduto in arrivo, pubblicato dalla Regione Marche il Bando Energia Imprese per l’efficientamento energetico. La Confartigianato organizza domani (martedì 20 febbraio) alle ore 21 ad Ancona un seminario informativo aperto a tutte le aziende interessate presso il Centro Direzionale dell’Associazione in via Fioretti 2/A.

L’incontro sarà coordinato da Claudio Re responsabile Area Credito Confartigianato. Sono previsti gli interventi di Attanasio Mogetta responsabile Bando Energia Regione Marche, Daniele Sciarrini responsabile agevolazioni e incentivi Artigiancassa, Enrico Buoncompagni Studio Ebbi – consulenza su bandi, Luca Bocchino responsabile edilizia ed impianti Confartigianato. Saranno presenti anche consulenti abilitati per le “diagnosi energetiche”, indispensabili per avere l’accesso al bando.

Nel corso dell’incontro sarà presentato nel dettaglio il Bando Energia Imprese. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 28 febbraio. La Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino mette a disposizione propri tecnici e funzionari per assistere le imprese fin dalla fase di studio e progettazione. Il Bando Energia Imprese concede contributi a fondo perduto alle imprese che faranno efficientamento energetico sia sui propri laboratori (infissi, coibentazioni, rivestimenti, materiali per l’eco-edilizia, ecc.) con il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, sia sui processi produttivi (risparmio di energia con motori a basso consumo, sistemi di monitoraggio dei consumi, building automation, rifasamento elettrico, ecc.). Inoltre, il contributo riguarda anche il miglioramento dei sistemi di riscaldamento e condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, nonché installazione di impianti a fonte rinnovabile per autoconsumo. Sono stati stanziati oltre 9 mln € di cui 6 mln € riservati solo alle micro, piccole e medio imprese con interventi fino all’80% della spesa (da minimo 20.000 € a massimo 250.000 €) di cui il 40% a fondo perduto e il 40% con finanziamento a tasso zero fino ad 8 anni.