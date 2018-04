Località balneari a misura di bambino, città premiata con la "Bandiera Verde"

Con estrema soddisfazione, il Sindaco Gianluigi Tombolini annuncia che anche nel 2018 al Comune di Numana è stata attribuita la prestigiosa “Bandiera Verde”. Tale ambito riconoscimento, giunto alla sua undicesima edizione, ha l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministeri della Salute e dei Beni ed Attività Culturali e Turismo e della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale: questa ultima, attraverso il suo comitato tecnico –scientifico, premia appunto le località balneari più a “misura di bambino”.

I severi criteri di aggiudicazione contemplano, oltre ovviamente alla presenza della “Bandiera Blu”, la qualità delle acque, la presenza di maggiori attrezzature turistiche, che possano rispondere alle varie esigenze dei bambini e dei loro genitori, e la presenza degli assistenti al salvamento in spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di emergenza. «E’ una conferma non scontata dell’impegno di questa Amministrazione per uno sviluppo turistico sostenibile” afferma il Sindaco Gianluigi Tombolini, estremamente soddisfatta anche l’Assessore all’Ambiente e Demanio Rossana Ippoliti che afferma “il riconoscimento è un fiore all’occhiello per tutti gli operatori balneari che fanno del turismo familiare la loro e nostra bandiera».