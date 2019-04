Castelleone di Suasa, primo Comune delle Marche ad ottenere la “Bandiera Lilla”

Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando quei Comuni – e presto anche gli operatori privati - che, con lungimiranza, prestano una particolare attenzione a questo target turistico. Con enorme soddisfazione dell’Amministrazione Comunale, nei giorni scorsi, è arrivata la comunicazione dell’assegnazione della “Bandiera Lilla” al Comune di Castelleone di Suasa. Nella nota si legge: “il risultato dell’analisi territoriale è positivo e ci ha permesso di renderci conto del lavoro fatto, ma soprattutto della progettazione in essere volta a rendere ancora più accessibile il territorio comunale”.

Questa la motivazione dell’assegnazione: “nonostante sia collocato in un territorio collinare di certo non favorevole per l’accessibilità delle persone in carrozzina, Castelleone di Suasa ha saputo valorizzare le possibilità concesse dal territorio anche in edifici storici vincolati, in aree verdi ed impianti sportivi. La nostra valutazione assume maggior valore considerando i progetti di miglioramento che consentiranno di aumentare significativamente l’accessibilità del territorio nello spirito di costante miglioramento da noi ricercato. Per questo siamo lieti di assegnarvi la Bandiera Lilla”.

In virtù di questo, sabato 20 Aprile, l'Ortopedia Manfredi, con sede principale a Castelleone di Suasa, con due sedi a Senigallia ed una a Pergola, ha concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Castelleone di Suasa una poltrona montascale per agevolare le persone con difficoltà motorie a raggiungere gli Uffici Comunali. La poltrona rimarrà in servizio fino a quando non sarà realizzata una struttura fissa.