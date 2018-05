Bandiera blu a Numana, il sindaco: «Orgogliosi di questo riconoscimento»

Con estremo orgoglio il Sindaco Gianluigi Tombolini ha annunciato la consegna, nelle mani del Consigliere Comunale Mario Paolucci, della 19^ Bandiera Blu al Comune di Numana.

Come noto la Bandiera Blu è un premio assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i più rigorosi criteri in merito alla gestione sostenibile del territorio e dell’ambiente: vengono premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente. «Di nuovo il Comune di Numana ha il piacere e l’onore di essere insignito del prestigioso riconoscimento”, afferma il Sindaco Gianluigi Tombolini, “che concretizza tutti gli sforzi dell’amministrazione e degli operatori per dare il massimo anche nell’estate 2018 al turista che ci farà visita e che sarà nostro residente temporaneo. Il premio è soprattutto la conferma del rispetto dei rigorosi criteri alla base dell'ambito riconoscimento. La mancata conferma quest’anno della Bandiera ad una località marchigiana ci rattrista ma conferma che il premio non è né automatico né scontato ma va conquistato e mantenuto con costanza e tenacia grazie ad uno sforzo corale».