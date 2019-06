«Siete stati bravi, complimenti», 10 colpi in soli 3 giorni: presa la banda del foro

Autori di ben 10 colpi commessi in meno di tre giorni, tra la provincia di Fermo e quella di Macerata. I Carabinieri del Norm della Compagnia di Osimo ed i militari di Filottrano hanno identificato ed arrestato una banda specializzata in furti di abitazione con il metodo del foro sulla finestra. A finire in manette due albanesi, di 36 e 32 anni, residenti rispettivamente a Santa Maria Capua Vetere e Casaluce, che ora dovranno rispondere di furto aggravato continuato in concorso.

Il blitz dei Carabinieri

I due banditi al momento dell'arresto si trovavano all'interno di un Golf Nera, dopo aver commesso ben 5 furti in alcune case di Corridonia. Inutile il loro tentativod i fuggire a tutta velocità sulla superstrada Valdichienti Monti Mare. I militari sono riusciti a bloccarli a Casette d'Ete, trovando nel veicolo la refurtiva e tutti gli arnesi per lo scasso. La successiva perquisizione domiciliare in un appartamento di Casette d'Ete ha permesso ai Carabinieri di trovare altra refurtiva, denaro in contanti e della droga.