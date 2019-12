Banda del buco, la coppia è in casa: «Mia moglie terrorizzata»

Hanno provato ad entrare nonostante in casa ci fossero i proprietari. Con un trapano hanno praticato quattro grossi fori sugli infissi di una finestra al piano terra, ma sono scappati quando sono stati scoperti. Paura ieri sera a Crocette di Castelfidardo, dove i ladri hanno tentato un assalto ad una villetta.

«Mia moglie si è accorta appena in tempo, non sono riusciti ad entrare per fortuna, ma era terrorizzata», ha raccontato su Facebook il marito che ha pubblicato anche le foto della finestra bucata con il trapano: una tecnica ormai consolidata che consente ai malviventi di fare irruzione in pochi minuti nelle abitazioni prese di mira, come è successo in settimana ad Ancona, al Castellano e a Varano, dove hanno ripulito 6 case.