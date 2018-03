Pagano al distributore con banconote false da 50 euro, denunciati

Un distributore di carburante ed un venditore ambulante. Erano stati questi gli obiettivi di due cittadini stranieri, residenti uno a Castelplanio e l'altro a Monte San Vito, che tra il 20 ed il 21 febbraio scorso avevano pagato con due banconote false da 50 euro.

Le indagini proseguite per oltre un mese hanno permesso ai Carabinieri di identificare la coppia, ricostruendo il collegamento fra i due e perquisendo le loro abitazioni. Per entrambi, nonostante non siano state trovate altre banconote contraffatte, è scattata la denuncia con le verifiche che continueranno per stabilire la provenienza delle banconote.