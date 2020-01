Lui tiene il bancomat insieme al foglietto col pin, badante infedele lo deruba: denunciata

Un’insospettabile badante di 49 anni, residente a Falconara Marittima, ha approfittato della fiducia avevano riposto in lei i familiari di una 94enne a cui avrebbe dovuto badare. Invece avrebbe sottratto in diverse occasioni la carta bancomat al figlio dell’anziana per effettuare 5 prelievi per un importo complessivo pari a 2.100 euro.

Vittima del raggiro un 55enne di Torrette, che si era recato dai carabinieri di Collemarino per denunciare prima lo smarrimento del bancomat, poi per denunciare un ammanco di oltre 2mila dal conto in banca. In particolare aveva scoperto che qualcuno aveva effettuato 5 operazioni: 4 prelievi da 500 euro in zona Piano e 100 euro da una sala scommesse della città.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Collemarino, guidati dal comandante Giuseppe Colasanto, ad usare il bancomat era stata la badante che avrebbe dovuto prendersi cura della madre del torrettano, invece, quando lui era fuori, prendeva il bancomat dal portafoglio, dove c’era anche un foglietto con su scritto il codice pin e ci faceva quello che voleva.

Ad accorgersi è stato proprio l’uomo che, tornato a casa, una volta non ha trovato il bancomat e ha pensato di averlo perduto, così ha fatto denuncia di smarrimento ai carabinieri e, una volta in banca, ha avuto l’amara sorpresa: qualcuno gli stava prelevando del denaro con la carta. ora la badante infedele è denunciata a piede libero.