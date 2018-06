Picconate e colpi di cacciavite, assalto allo sportello bancomat

Hanno provato ad assaltare lo sportello bancomat con piccone e cacciaviti, ma non ci sono riusciti. Tentato colpo sabato notte alla Ubi Banca di via Domenico Ricci a Jesi. I ladri hanno provato a scardinare lo sportello e ad aiutarli c’è stato anche il sistema di allarme che non è scattato. Il furto però non è riuscito e i malviventi si sono dati alla fuga abbandonando il piccone nelle vicinanze dell’agenzia. A trovarlo è stato un passante che ha avvisato i carabinieri. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere di sorveglianza per risalire all’identità dei ladri.