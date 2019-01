Bambino perde i sensi, scatta la corsa in ospedale: è in gravi condizioni

E' svenuto improvvisamente e non si è ripreso neppure quando i genitori hanno provato a svegliarlo insistentemente. Un bambino albanese di 5 anni, di San Benedetto del Tronto, è stato portato in eliambulanza al Salesi dove si trova in gravi condizioni. Sul suo corpo non risultano traumi, secondo quanto è stato possibile ricostruire il piccolo lotta infatti con una malattia cronica e i medici valuteranno se è stato un eventuale peggioramento a causare l'accaduto.

L’emergenza è scattata nella tarda mattinata di martedì 8 gennaio e secondo le prime ricostruzioni i genitori hanno chiesto aiuto al 118 quando hanno visto che il piccolo era sprofondato in un sonno improvviso senza rispondere ai richiami. Il personale medico intervenuto sul posto ha quindi intubato il bambino, che è poi stato portato in ambulanza fino al campo sportivo dove è atterrata l’eliambulanza decollata poco prima da Torrette. Il piccolo è quindi stato trasferito sull’elicottero e portato d’urgenza all’ospedale pediatrico di Ancona.