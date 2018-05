Travolto dopo essere sceso dallo scuolabus, corsa in ospedale per un bambino

Scende dallo scuolabus, attraversa la strada e viene travolto da un'auto. Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa mattina, intorno a mezzogiorno, in via San Pietro, nel pieno centro di Montemarciano.

Il conducente dello scuolabus non si sarebbe accorto dell'incidente. Sul posto sono subito scattati i soccorsi da parte dell'Avis, con la loro sede proprio in quella zona, oltre al 118. Il bambino è stato poi fatto caricare sull'eliambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Intervenuti anche i Carabinieri di Senigallia.